Все новости

09.10.18 / 11:37 Новости / Петербург и Ленобласть

В 2019 году Петербург не сможет освоить все выделенные на строительство метро деньги

На строительство метро в следующем году выделят 28 млрд рублей

метро

Фото АБН

В 2019 году Петербургу не удастся освоить все выделенные на строительство метро средства. Об этом во вторник сообщил вице-губернатор Игорь Албин.

На строительство метро в следующем году выделят 28 млрд рублей. Однако всю сумму освоить не удастся. «У нас большая проблема с заделами <…> Мы попросту не успеем», — сообщил Албин. Он также отметил, что до конца года в городе должны запустить станции «Шушары», «Проспект Славы» и «Дунайскую», а также депо «Южное».

Напомним, петербургские власти заявили о стопроценнтной готовности электродепо «Южное» в июне текущего года. Электродепо строили в рамках строительства второй очереди «фиолетовой» линии метро от станции «Международная» до станции «Южная». Заказчиком выступил СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», а подрядчиком – АО «Эталон ЛенСпецСМУ». Общая площадь электродепо составила 36 га.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.