В 2019 году Петербург не сможет освоить все выделенные на строительство метро деньги На строительство метро в следующем году выделят 28 млрд рублей

В 2019 году Петербургу не удастся освоить все выделенные на строительство метро средства. Об этом во вторник сообщил вице-губернатор Игорь Албин.

На строительство метро в следующем году выделят 28 млрд рублей. Однако всю сумму освоить не удастся. «У нас большая проблема с заделами <…> Мы попросту не успеем», — сообщил Албин. Он также отметил, что до конца года в городе должны запустить станции «Шушары», «Проспект Славы» и «Дунайскую», а также депо «Южное».

Напомним, петербургские власти заявили о стопроценнтной готовности электродепо «Южное» в июне текущего года. Электродепо строили в рамках строительства второй очереди «фиолетовой» линии метро от станции «Международная» до станции «Южная». Заказчиком выступил СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», а подрядчиком – АО «Эталон ЛенСпецСМУ». Общая площадь электродепо составила 36 га.