«Сибур» решил досрочно выкупить евробонды на сумму до $200 млн С датой погашения в 2023 году

«Сибур» решил досрочно выкупить евробонды на сумму до $200 млн. Об этом компания сообщила во вторник.

Речь идет о евробондах с датой погашения в 2023 году. Цена выкупа составляет 97,4% от номинала. Компания принимает заявки от инвесторов до 17 октября включительно. Итоги выкупа подведут в тот же день.

Отметим, в сентябре 2017 года «Сибур» разместил шестилетние еврооблигации под 4,125%. Их сумма составила $500 млн. Добавим, в сентябре текущего года Банк БРИКС одобрил «Сибуру» кредит. Сумма кредита — $300 млн.