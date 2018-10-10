Россия и Беларусь согласовали объем поставок нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года

Россия и Беларусь согласовали объем поставок нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года. Об этом в среду сообщили в Минэнерго.

Встреча по вопросу поставка прошла между министром энергетики России Александром Новаком, вице-премьером России Дмитрием Козаком и вице-премьер Республики Беларусь Игорем Ляшенко. Также стороны подписали протокол о принятии изменений в межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве по экспорту нефти. Минэнерго не уточнил, какие именно изменения были приняты.

Напомним, ранее Россия и Беларусь согласовали два варианта поставок темных продуктов. Решение приняли президенты стран. Это произошло в сентябре. Тогда в пресс-службе главы Республики Беларусь Александра Лукашенко заявили, что единственный вариант выберут в ближайшее время.