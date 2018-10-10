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10.10.18 / 12:36 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Яндекс» создал тепловые карты цен на жилье в Петербурге

Самое дорогое жилье представлено на Крестовском острове и на севере Петроградского района

На «Яндекс. Недвижимость» появились тепловые карты цен на квартиры в Петербурге. Об этом в «Яндексе» сообщили в среду.

На карте можно увидеть, где квартиры продаются дороже всего, а где дешевле в зависимости от цвета участка. В настоящее время самое дорогое жилье представлено на Крестовском острове и на севере Петроградского района. Самое дешевое жилье можно приобрести в Красном селе, Ломоносове и Колпине. При этом «Яндекс» показывает также на отдельной карте цены аренды жилья. В основе тепловых карт лежат данные из архива объявления «Яндекс. Недвижимости».

Добавим, «Яндекс» в среду также сообщил о программе премирования разработчиков для Алисы. Теперь любой желающий сможет предложить новые функции для голосового помощника, выложив запрограммированный сценарий через платформу «Яндекс. Диалоги». Каждый месяц компания будет выбирать пять лучших предложений и поощрять разработчиков денежными призами.

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