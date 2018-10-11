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11.10.18 / 20:17 Новости / Россия и мир / Экономика

Россия нарастила нефтедобычу на 10 тыс. баррелей в сутки

На текущий момент добыча РФ составила 11,36 млн баррелей в сутки

газпром нефтьРоссия нарастила добычу нефти с начал октября на 10 тыс. баррелей в сутки по сравнению со средним сентябрьским показателем. Об этом в четверг сообщил министр энергетики Александр Новак

На текущий момент добыча РФ составила 11,36 млн баррелей в сутки, передает ТАСС. В сентябре, как ранее заявлял Новак, Россия в среднем добывала по 11,35 млн баррелей в сутки.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились восстановить добычу нефти с июля на 1 млн баррелей, однако эта цель еще не достигнута. Кроме России, добычу наращивают Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Оман.

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