Россия нарастила нефтедобычу на 10 тыс. баррелей в сутки На текущий момент добыча РФ составила 11,36 млн баррелей в сутки

Россия нарастила добычу нефти с начал октября на 10 тыс. баррелей в сутки по сравнению со средним сентябрьским показателем. Об этом в четверг сообщил министр энергетики Александр Новак

На текущий момент добыча РФ составила 11,36 млн баррелей в сутки, передает ТАСС. В сентябре, как ранее заявлял Новак, Россия в среднем добывала по 11,35 млн баррелей в сутки.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились восстановить добычу нефти с июля на 1 млн баррелей, однако эта цель еще не достигнута. Кроме России, добычу наращивают Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Оман.