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11.10.18 / 15:52 Новости / Россия и мир

Ученые разработали нейросеть для обучения виртуальных героев движениям из видео

Принцип работы алгоритма основан на покадровой обработке видео

Американские и канадские ученые создали нейросеть, в которой виртуальные персонажи могут обучаться движениям из видеороликов. Это следует из сообщения Калифорнийского университета и Университета Британской Колумбии.

Принцип работы алгоритма основан на покадровой обработке изображенных на видеоролике движений. Алгоритм разбивает кадр на сетку и фиксирует положение каждого участка тела на ней – информация передается нейросети, ответственной за виртуального героя, и модель пытается повторить аналогичные движения.

Напомним, в мае немецкие ученые создали нейросеть, которая может копировать мимику людей и видеозаписей и переносить ее с одной записи на другую. Алгоритм научили дублировать наклоны головы, положение рта и направление взгляда. Нейросеть в результате смогла создать реалистичные ролики, дублирующие ролики с реальными людьми.

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