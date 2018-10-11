«Почта России» будет доставлять товары из IKEA Запуск проекта намечен на 2019 год

ФГУП «Почта России» займется доставкой товаров из IKEA по территории России. В четверг гендиректор почтового оператора Николай Подгузов и гендиректор розничной сети IKEA в РФ Понтус Эрнтелл подписали меморандум о намерениях.

Запуск проекта намечен на 2019 год, сообщили в пресс-службе «Почты России». В настоящий момент стороны обсуждают условия сотрудничества. Какие именно товары можно будет получить по почте, а также о сроках доставки, пока неизвестно.

Добавим, IKEA является одним из крупнейших в мире продавцов мебели и товаров для дома. В России у шведской компании 14 магазинов. Весной прошлого года IKEA запустила интернет-магазин в Москве, Петербурге и нескольких других российских регионах.