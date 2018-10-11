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11.10.18 / 14:25 Новости / Россия и мир

«Почта России» будет доставлять товары из IKEA

Запуск проекта намечен на 2019 год

почта россииФГУП «Почта России» займется доставкой товаров из IKEA по территории России. В четверг гендиректор почтового оператора Николай Подгузов и гендиректор розничной сети IKEA в РФ Понтус Эрнтелл подписали меморандум о намерениях.

Запуск проекта намечен на 2019 год, сообщили в пресс-службе «Почты России». В настоящий момент стороны обсуждают условия сотрудничества. Какие именно товары можно будет получить по почте, а также о сроках доставки, пока неизвестно.

Добавим, IKEA является одним из крупнейших в мире продавцов мебели и товаров для дома. В России у шведской компании 14 магазинов. Весной прошлого года IKEA запустила интернет-магазин в Москве, Петербурге и нескольких других российских регионах.

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