«Союз» совершил аварийную посадку в Казахстане Экипаж жив

При запуске корабля «Союз МС-10» произошла нештатная ситуация, в результате сработала система аварийного спасения и корабль приземлился в Казахстане. Сообщение об этом появилось в Twitter «Роскосмоса» в четверг.

Отмечается, что экипаж жив, с людьми уже связались. Спасатели выдвинулись на поиски и эвакуацию экипажа, добавили в «Роскосмосе».

По данным «Интерфакса», инцидент произошел на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. После этого сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют, добавляет агентство.

Добавим, ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с Байконура сегодня утром. В составе экипажа — космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и космонавт NASA Ник Хейг.