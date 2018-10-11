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11.10.18 / 14:49 Новости / Россия и мир

В Viber появится функция редактирования отправленных сообщений

Функция пока доступна только на Android

Viber представил новую функцию – возможность редактирования отправленных сообщений. Об этом в мессенджере сообщили в среду.

Для того, чтобы отредактировать сообщение, пользователь должен будет кликнуть по нему и выбрать в появившемся меню соответствующий пункт. Получатель будет видеть, что сообщение отредактировано. Функция доступна в обновленной версии  для пользователей Android. Вскоре нововведение будет доступно и для iOS.

Отметим, в июле сообщалось, что Viber намерен запустить в России поддержку криптовалюты своей материнской компании Rakuten. Для этого компании необходимо получить лицензию Центробанка РФ, отметил глава Viber Джамел Агауа.  Предполагается, что криптовалюта будет доступна через электронный кошелек Viber.

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