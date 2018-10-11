В Viber появится функция редактирования отправленных сообщений

Viber представил новую функцию – возможность редактирования отправленных сообщений. Об этом в мессенджере сообщили в среду.
Для того, чтобы отредактировать сообщение, пользователь должен будет кликнуть по нему и выбрать в появившемся меню соответствующий пункт. Получатель будет видеть, что сообщение отредактировано. Функция доступна в обновленной версии для пользователей Android. Вскоре нововведение будет доступно и для iOS.
Отметим, в июле сообщалось, что Viber намерен запустить в России поддержку криптовалюты своей материнской компании Rakuten. Для этого компании необходимо получить лицензию Центробанка РФ, отметил глава Viber Джамел Агауа. Предполагается, что криптовалюта будет доступна через электронный кошелек Viber.
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