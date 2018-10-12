Alibaba начала переговоры по поставке в Китай российских товаров Компания планирует закупаться у 30 российских поставщиков

Входящая в Alibaba торговая площадка Tmall начала переговоры по поставке в Китай российских товаров. Об этом в пятницу сообщил глава российского AliExpress Лю Вея, компания также входит в Alibaba Group.

Tmall ведет переговоры с компаниями «Балтика», «ВкусВилл», «Объединенные кондитеры», KDV Group и другими организациями, передает РБК. При достижении соглашений, Tmall будет закупать российские товары и самостоятельно перевозить на склады в Китае. Местные клиенты смогут получать товары в течение одного дня с момента заказа. На тестовом этапе Tmall планирует закупать у 30 поставщиков около 1 тыс. товаров со сроком хранения от шести месяцев.

Представители компаний «Балтика», «ВкусВилл» и «Объединенные кондитеры» подтвердили информацию. KDV Group не ответили на запрос.

Напомним, ранее Alibaba Group, РФПИ, «Мегафон» и Mail.Ru Group заключили соглашение о создании совместного предприятия. Его планируют назвать AliExpress Russia. СП будет работать в области социальной коммерции в России и СНГ. Российский президент Владимир Путин поддержал сделку.