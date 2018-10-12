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12.10.18 / 21:59 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Ленобласть получила премию National Geographic

В номинации «Российский экскурсионный отдых»

Экскурсионные туры в Ленинградскую область удостоились международной премии National Geographic Traveler Awards в 2018 году. Об этом в пятницу рассказали в правительстве региона.

В пресс-службе уточнили, что Ленобласть заняла первое место в номинации «Российский экскурсионный отдых». По итогам открытого голосования, регион заручился поддержкой 39% опрошенных.

Добавим, 2018 год стал в Ленинградской области годом туризма. Губернатор региона Александр Дрозденко напомнил, что особое внимание было уделено восстановлению достопримечательностей, в частности, Старого Выборга, Копорской крепости и Гатчины. Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Выборгском замке четыре подземелья. Речь идет трех пороховых погребах на Южном валу и еще одном — на Крепостном валу.

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