Ленобласть получила премию National Geographic В номинации «Российский экскурсионный отдых»

Экскурсионные туры в Ленинградскую область удостоились международной премии National Geographic Traveler Awards в 2018 году. Об этом в пятницу рассказали в правительстве региона.

В пресс-службе уточнили, что Ленобласть заняла первое место в номинации «Российский экскурсионный отдых». По итогам открытого голосования, регион заручился поддержкой 39% опрошенных.

Добавим, 2018 год стал в Ленинградской области годом туризма. Губернатор региона Александр Дрозденко напомнил, что особое внимание было уделено восстановлению достопримечательностей, в частности, Старого Выборга, Копорской крепости и Гатчины. Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Выборгском замке четыре подземелья. Речь идет трех пороховых погребах на Южном валу и еще одном — на Крепостном валу.