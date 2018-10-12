Минфин США отложил срок вступления в силу санкций против En+ и «Русала»

Министерство финансов США отложило срок вступления в силу санкций против En+ и «Русала». Об этом ведомство сообщило в пятницу.
Вступление санкций в силу продлено с 12 ноября до 12 декабря текущего года. Это относится к операциям с российскими компаниями и их структурами.
Напомним, Минфин США запретил резидентам страны вести дела с En+ и «Русалом». Ведомство установило срок для выхода из активов компаний. Этот срок неоднократно переносился. Накануне в Минфине США заявили, что санкции против «Русала» направлены лично на главу компании Олега Дерипаску.
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