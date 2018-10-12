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12.10.18 / 17:02 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин США отложил срок вступления в силу санкций против En+ и «Русала»

До 12 декабря

Фото АБН

Министерство финансов США отложило срок вступления в силу санкций против En+ и «Русала». Об этом ведомство сообщило в пятницу.

Вступление санкций в силу продлено с 12 ноября до 12 декабря текущего года. Это относится к операциям с российскими компаниями и их структурами.

Напомним, Минфин США запретил резидентам страны вести дела с En+ и «Русалом». Ведомство установило срок для выхода из активов компаний. Этот срок неоднократно переносился. Накануне в Минфине США заявили, что санкции против «Русала» направлены лично на главу компании Олега Дерипаску.

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