Минфин США отложил срок вступления в силу санкций против En+ и «Русала» До 12 декабря

Министерство финансов США отложило срок вступления в силу санкций против En+ и «Русала». Об этом ведомство сообщило в пятницу.

Вступление санкций в силу продлено с 12 ноября до 12 декабря текущего года. Это относится к операциям с российскими компаниями и их структурами.

Напомним, Минфин США запретил резидентам страны вести дела с En+ и «Русалом». Ведомство установило срок для выхода из активов компаний. Этот срок неоднократно переносился. Накануне в Минфине США заявили, что санкции против «Русала» направлены лично на главу компании Олега Дерипаску.