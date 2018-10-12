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12.10.18 / 17:43 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге с 15 октября вводят новые ограничения на дорогах

В связи с ремонтными работами

Фото АБН

С 15 октября в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения транспорта. Об этом в пятницу сообщает ГАТИ.

Так, до 19 ноября ограничивается проезд по Софийской ул. от ул. Дмитрова до КАД. А до 3 ноября перекроют проезд по Амурской ул. у пр. Непокоренных. До 23 октября проезд будет недоступен на перекрестке ул. Швецова и Михайловского пер. Также до 26 октября ограничивается движение по ул. Академика Лебедева у д.37.

Добавим, также в Петербурге с 16 октября перекроют движение на нескольких участках в центре города. Ограничения будут связаны со съемками художественного фильма, которые проводит ЗАО «Твин Медиа». Также 13, 14 и 18 октября будет введен запрет парковки на некоторых улицах в центре Петербурга.

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