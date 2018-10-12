Средний чек россиян за один поход в магазин в сентябре вырос с августа на 4,8% До этого снижался

Средний чек россиян за один поход в магазин в сентябре вырос с августа на 4,8%. Об этом стало известно в пятницу из исследования холдинга «Ромир».

Размер среднего чека увеличился на 24 рубля и составил 519 рублей, передает РИА Новости. При этом, по сравнению с сентябрем 2017 года средний чек снизился на 1%.

Показатель увеличился в сентябре текущего года во всех федеральных округах, кроме Дальневосточного. Там они упал на 4,9% по сравнению с августом.

Отметим, ранее в течение года средний чек снижался. Согласно данным «Ромира» на начало сентября, средний чек в августе снизился с июля на 0,2%. Он составил 495 рублей. При этом, в июле средний чек упал до минимума за два года.