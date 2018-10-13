В Петербурге учредили памятный знак в честь 75-летия освобождения Ленинграда от блокады Вручат в следующем году

В Петербурге учредили памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Об этом стало известно в субботу.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление об учреждении памятного знака, передает «Петербургский дневник». Его вручат тем, кто медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Торжественная церемония назначена на I квартал 2019 года. Организацией изготовления знака будет заниматься комитет по социальной политике.

Напомним, полное освобождение Ленинграда от блокады фашистской армии произошло в 1944 году. В следующем юбилейном году в Петербурге планируют провести несколько памятных мероприятий. Кроме этого, Смольный заявил о намерении открыть новый музейный комплекс о блокаде к годовщине освобождения. В начале октября в городском комитете по культуре сообщили, что комплекс будет готов не полностью.