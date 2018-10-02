К юбилею освобождения Ленинграда от блокады новый музей будет готов не полностью Фактические сроки строительства назовут после выполнения проектных работ

К 27 января 2019 года, юбилею полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, новый музейно-выставочный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольной набережной будет готов не полностью. Об этом АБН во вторник сообщили в городском комитете по культуре.

«К 27 января 2019 года планируется организация только части работ по объекту», — рассказали в комитете. Кроме того, фактические сроки строительства в рамках разрешенного Смольным периода в три года (36 месяцев) всего объекта будут озвучены после окончания проектных работ. В настоящий момент инвестор, АО «Центр выставочных и музейных проектов», занимается организацией конкурсных процедур на выполнение проектных работ.

Отметим, также в комитете по культуре АБН заверили, что в настоящий момент идет работа по созданию экспозиции нового музейного комплекса. Так, в декабре прошлого года АО «Центр выставочных и музейных проектов» создал экспертный совет, который занимается оценкой документов и проектов в рамках строительства нового музея. В комитете сообщили, что проводятся встречи с музейщиками и ветеранами ВОВ, а также ведется сотрудничество и консультации с компаниями, имеющими опыт в реализации подобных проектов в России и за рубежом. Экспонаты планируют отыскать в частных собраниях, фондах государственных и частных музеев. Кроме того, музей собирает собственную коллекцию, в которую уже входит более 800 предметов.

Напомним, Смольный собирался открыть новый музейный комплекс к годовщине освобождения Ленинграда от блокады, которую город будет отмечать в 2019 году. На прошлой неделе правительство города передало АО «Центр выставочных и музейных проектов» два участка земли на Смольной набережной общей площадью более 20 тыс. кв. м. Срок реализации проекта составляет 36 месяцев, сказала глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк. Позже в комитете по инвестициям заверили АБН, что музей будет создан уже в следующем году, как ранее обещали в Смольном. Срок в 36 месяцев объяснили тем, что ст. 39.8 п. 8 Земельного кодекса РФ позволяет заключать договор аренды земельного участка на срок от 3 до 10 лет для строительства зданий и сооружений. «Соотвественно, ввести проект в эксплуатацию / завершить реализацию проекта раньше можно, а установить срок менее 36 месяцев – нельзя», — сказали в комитете по инвестициям.