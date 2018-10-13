СМИ: «Роскосмос» может провести следующий запуск «Союза» в ноябре

«Роскосмос» может провести следующий запуск «Союза» в ноябре. Об этом в субботу сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
К Международной космической станции намерены направить корабль «Союз МС-11» с космодрома в Байконуре. Предполагаемая дата запуска – 28 ноября, передает «Интерфакс».
Напомним, в четверг произошла нештатная ситуация при запуске корабля «Союз МС-10». Он совершил аварийную посадку в Казахстане. Экипаж из двух космонавтов жив. Накануне, в пятницу, источник заявил, что работы по подготовке запусков «Союзов» прекращены.
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