Присутствие Lada на международных рынках выросло на 65% С начала года компания открыла два новых направления и девять дилерских центров

За девять месяцев 2018 года Lada реализовала 27,3 тыс. автомобилей и сборочных комплектов на международных рынках, что на 65% превышает прошлогодний показатель за этот же период. Об этом в понедельник сообщили в ПАО «АвтоВаз».

Также с начала года компания открыла два новых направления и девять дилерских центров. Продажи Lada стартовали в Тунисе и Чили. По продажам в республике Беларусь компания занимает второе место. В белорусских городах Lada открыла шесть новых дилерских центров, еще три начали работу в Узбекистане. Также компания заняла первое место по продажам в Казахстане – доля рынка составила 22,9%. До конца года компания планирует запустить еще 35 дилерских центров в 11 странах.

Добавим, в России с начала годы было реализовано почти 260 тыс. автомобилей Lada, что на 17,1% больше, чем в прошлом году. При этом в сентябре было продано 31 тыс. автомобилей, что на 10,3% больше, чем в сентябре 2017 года. Самой популярной моделью месяца стала LADA Granta.