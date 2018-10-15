Правительство РФ не станет раскрывать план дедолларизации экономики Пока чиновники устраняют технические разногласия

Российские власти не намерены обнародовать план дедолларизации экономики, который должно утвердить правительство. Такое заявление в понедельник сделал замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

В настоящее время у Минфина, Минэкономики и Центробанка есть технические разногласия, которые «быстро дошлифуют», после чего план рассмотрит правительство, передает слова Моисеева Reuters. Однако затем документ опубликован не будет, поскольку имеет гриф для служебного пользования (ДСП). “Все меры, которые можно было озвучить, были озвучены”, — отметил замминистра.

Ранее сообщалось, что план по дедолларизации предполагает стимулирующие меры. В частности, ускоренный возврат НДС для компаний, которые ведут расчеты в рублях. При этом Минфин пообещал, что не будет переводить долларовые счета россиян в рублевые или ограничивать использование американской валюты.