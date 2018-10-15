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15.10.18 / 15:17 Новости / Россия и мир / Экономика

Счетная палата допустила скачок цен на бензин в 2019 году

Это потребует дополнительных мер

В 2019 году розничные цены на бензин могут резко вырасти в связи с повышением акцизов на топливо с 1 января. Об этом в понедельник передает ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты на проект бюджета на 2019-2021 годы.

Согласно документу, такая ситуация потребует «дополнительных компенсационных и сдерживающих мер». Отмечается, что снижение акцизов на бензин с 1 июля позволило снизить розничные цены в июле только на 0,2%, а в августе на 0,3%. Эксперты Счетной палаты считают, ято этого было недостаточно, чтобы компенсировать опережающий рост цен.

Добавим, с 1 января акцизы на бензин в России вырастут с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. рублей за тонну. Косвенный налог на дизельное топливо будет увеличен с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. рублей за тонну. В сентябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал нефтяников следить за ценами на бензин. Он напомнил о резком росте цен на топливо весной этого года, призвав не доводить ситуацию до этого.

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