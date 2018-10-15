Ученые: аргентинские ящерицы тегу способны видеть сны Ранее ученые доказали, что «быстрые фазы» сна также есть у другого вида ящериц – бородатых агам

Французские ученые выяснили, что сон аргентинских ящериц тегу имеет две фазы. Об этом свидетельствуют различия в активности их мозга во время отдыха и быстрые движения глаз в одну из фаз сна, сообщается в журнале PLOS Biology.

В 2016 году ученые доказали, что фазы сна также есть у другого вида ящериц – бородатых агам. Быстрая и медленная фаза сменяют друг друга с определенной периодичностью, подобно фазам человеческого сна. Наличие быстрой фазы говорит о том, что агамы тоже могут видеть сны. Французские ученые повторили эксперимент с агамами и подтвердили результаты исследований 2016 года. При этом сон двух видов пресмыкающихся отличается по периодичности фаз, несмотря на то, что это близкородственные организмы.

Напомним, ранее японские биологи экспериментальным путем идентифицировали два гена, ответственных за фазу «быстрого сна». Они рассказали о генах CHRM1 и CHRM3, которые кодируют ацетилхолиновые рецепторы. Выключение второго гена сократило продолжительность фазы медленного сна на 150 минут. А выключение первого сократило фазу быстрого сна на полчаса. Двойное отключение генов привело к потере фазы быстрого сна. Отметим, фаза быстрого сна отличается повышенной активностью головного мозга – именно во время этой фазы в большинстве случаев снятся сны.