Сотрудники ФСБ после обысков увезли на допрос двух 17-летних по делу об экстремизме Также задержали некоего Эдельвейса

В Москве сотрудники ФСБ после обысков по делу об экстремизме увезли на допрос 17-летних Георгия Чумаченко и Андрея Соколухина. Об этом во вторник сообщили родители подростков.

Люди в штатском вместе со следователями пришли в квартиры к задержанным около 6:00 часов, передает Telegram-канал «Открытой России». Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и изъяли флаги с символикой, наклейки и технику. При этом, они не предоставили копии протоколов. Обыски прошли по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса – публичные призывы к экстремизму в интернете.

После обысков, подростков увезли на допрос в управление ФСБ на Большом Кисельном переулке. Матери Чумаченко не позволили поехать с ним. Она сообщила, что следователи упомянул комитет «Нация и свобода». Соколухин поехал на допрос с мамой. Она отметила, что следователь упомянул Telegram-канал «Карательный отряд». Также следователь сообщил, что Соколухин находится в статусе свидетеля.

По информации «ОВД-инфо» на 13:00 часов, также обыск по части 2 статьи 280 УК прошел у человека с прозвищем Эдельвейс. Он задержан.

Отметим, комитет «Нация и свобода» является русским националистический общественно-политическим движением. «Цель минимум» движения – участие русских националистов в «общегражданском протестном движении против антинародной диктатуры». В частности, комитет требует отставки президента России Владимира Путина и роспуска Госдумы. Также движение выступает за отмену статей 280 и 282 УК России. Telegram-канал «Карательный отряд» призывает к объединению национал-социалистов. В описании канал сообщается: «Мы твёрдо убеждены, что сменить власть мирным путем — невозможно».