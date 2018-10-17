«Мемориал» в Петербурге пока не получал уведомления о выселении с Разъезжей улицы Но организация ожидает это в любой момент

Власти Петербурга пока не сообщали петербургскому «Мемориалу» о сроках, в которые организация должна освободить помещение на Разъезжей улице. Об этом в среду рассказала исполнительный директор «Мемориала» Галина Школьник.

По ее словам, в настоящий момент организацию «насильственно никто не закрывает», цитирует «Интерфакс Северо-Запад». «Но мы думаем, что это может случиться в любой момент, и мы должны быть к этому готовы», — отметила Школьник.

Кроме того, руководитель «Мемориала» добавила, что в октябре организация получила ответ на свое обращение, в котором было сказано, что решение о выселении было принято коллегиально на комиссии по распределению. Однако «Мемориал» намерен запросить у комитета имущественных отношений дополнительных разъяснений о причинах такого решения.

Обновление: В СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» (подведомственно комитету имущественных отношений) сообщили, что уведомление об отказе от договора с «Мемориалом» было направлено 9 октября. Организация должна освободить помещение и передать его по акту в течение трех месяцев с момента направления уведомления, передает «Интерфакс». В настоящий момент оснований для пересмотра решения нет, уточняет агентство.

Напомним, о том, что Смольный отказался продлевать договор аренды с «Мемориалом», стало известно этим летом. Затем сообщалось, что выселение приостановили, а КИО ведет «дополнительную работу» с обществом. Отметим, «Мемориал» занимал помещение на Разъезжей улице порядка 20 лет.