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18.10.18 / 17:08 Новости / Россия и мир / Экономика

Международные резервы РФ выросли на $1,2 млрд

До $460,4 млрд

Международные резервы России выросли за неделю на $1,2 млрд. Об этом в четверг сообщает Центробанк.

Регулятор отмечает, что увеличение резервов на 0,3% произошло в связи с положительной переоценкой. Теперь объем резервов составляет $460,4 млрд.

Отметим, международные резервы представляют собой высоколиквидные зарубежные активы, которые имеются в распоряжении у Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции, МВФ и монетарного золота.

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