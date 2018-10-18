Plaza Lotus Group начала строительство гостиничного комплекса в устье реки Смоленки Местные жители выступали против

Plaza Lotus Group (PLG) совместно с «Master Девелопмент» начала строительство гостиничного комплекса в устье реки Смоленки на Васильевском острове. Об этом организация сообщила в четверг.

Компания намерена построить на участке инвест-отель «Корабль». Размер инвестиций составит 8,5 млрд рублей, заявили в Plaza Lotus Group. Организация планирует ввести первый корпус в эксплуатацию в IV квартале 2022 года, а второй – в II квартале 2023 года.

В компании отметили, что отель займет два симметрично расположенных участка земли площадью в 1 га каждый. Участки находятся в устье реки Смоленки га пересечении Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей. Это место «исторически предназначалось под общественно-деловую застройку», уточнили в PLG.

Общая площадь «Корабля» составит 140,6 тыс. кв.м. В комплексе будет 2,1 тыс. номеров, конгресс-холл на 1 тыс. человек, коворкинг, подземный паркинг на 870 автомобилей и lifestyle-пространство на 9,7 тыс. кв.м.

«Под деловую и общественно-культурную функции отдано сразу два этажа нашего инвест-отеля – это более 16 тыс. кв. м полезных площадей. В наших планах сделать этот объект новой популярной точкой на карте Петербурга, центром притяжения не только для местных жителей, но и горожан», — сообщил генеральный директор компании «Master Девелопмент» Вячеслав Семененко. В Plaza Lotus Group заяивли, что в проекте предусмотрены интересы местных жителей. Компания отметила, что в настоящий момент вокруг находится неблагоустроенная территория и не закончено благоустройство набережной около участков под строительство. Девелоперы выступили с инициативой по разработке концепции развития окружающей среды в 12,8 га и частичного финансирования ее благоустройства, уточнили в PLG.

Напомним, местные жители выступали против строительства этого отеля. Они проводили митинг и флэшмоб. В настоящий момент активисты готовят новый митинг – 28 октября. Местных жителей поддержал депутат Борис Вишневский. Он заявил, что «на Васильевском совершенно негде пойти погулять, кроме Смоленского кладбища».