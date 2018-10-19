Американские ученые создали скользящие без смазки презервативы Такой презерватив не теряет свойства скольжения со временем

Американские ученые создали покрытие для презервативов из гидрофильных полимеров, которое делает средства контрацепции более скользкими. Об этом сообщается в опубликованной в журнале Royal Society Open Science статье.

За счет гидрофильных полимеров специальное покрытие снижает коэффициент трения при контакте с водой. Покрытые такими полимерами презервативы имели коэффициент трения на 53% ниже, чем у обычных латексных презервативов. При этом презерватив не теряет свойства скольжения со временем.

Добавим, в прошлом году компания British Condoms создала так называемые «умные презервативы». Устройство iCon позволяет мужчине следить за своей половой жизнью. Оно представляет собой кольцо, которое следует надевать поверх обычного средства контрацепции. iCon синхронизируется с устройствами на базе iOS и способно измерять скорость фрикций, количество сожженных калорий и количество половых партнеров.