ВЭБ и Узнацбанк подписали меморандум о сотрудничестве по проектам на сумму до $200 млн В сферах энергоэффективности, энергосбережения и инфраструктуры городской среды

Внешэкономбанк (ВЭБ) и Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (Узнацбанк) подписали меморандум о сотрудничестве по проектам. Об этом в пятницу сообщили в российском банке.

Стороны договорились о партнерстве в рамках финансирования поставок российской высокотехнологичной продукции, а также проведения работ и оказания услуг на сумму до $200 млн, отмечается в сообщении. Цель – реализация проектов в сфере энергоэффективности, энергосбережения и инфраструктуры городской среды в Узбекистане.

Отметим, в качестве источников дополнительного финансирования ВЭБ готов привлекать банки развития – участников Межбанковского объединения в рамках ШОС. Кроме того, банк рассматривает в качестве партнеров национальные и международные институты развития стран-участниц СНГ и ЕАЭС.

Добавим, Узнацбанк был создан в 1991 году. Кредитная организация оказывает услуги частным и корпоративным клиентам, а также занимается поддержкой малого бизнеса.