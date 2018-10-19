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19.10.18 / 16:25 Банки / Новости / Россия и мир

ВЭБ и Узнацбанк подписали меморандум о сотрудничестве по проектам на сумму до $200 млн

В сферах энергоэффективности, энергосбережения и инфраструктуры городской среды

ВЭБ передаст

Фото АБН

Внешэкономбанк (ВЭБ) и Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (Узнацбанк) подписали меморандум о сотрудничестве по проектам. Об этом в пятницу сообщили в российском банке.

Стороны договорились о партнерстве в рамках финансирования поставок российской высокотехнологичной продукции, а также проведения работ и оказания услуг на сумму до $200 млн, отмечается в сообщении. Цель – реализация проектов в сфере энергоэффективности, энергосбережения и инфраструктуры городской среды в Узбекистане.

Отметим, в качестве источников дополнительного финансирования ВЭБ готов привлекать банки развития – участников Межбанковского объединения в рамках ШОС. Кроме того, банк рассматривает в качестве партнеров национальные и международные институты развития стран-участниц СНГ и ЕАЭС.

Добавим, Узнацбанк был создан в 1991 году. Кредитная организация оказывает услуги частным и корпоративным клиентам, а также занимается поддержкой малого бизнеса.

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