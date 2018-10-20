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20.10.18 / 16:57 Новости / Политика / Россия и мир

МИД России обвинил США в создании предлога для новых санкций

Фото АБН

Министерство иностранных дел России обвинило США в создании предлога для новых санкций. Соответствующее заявление в субботу сделал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Его комментарий опубликован на сайте ведомства. Рябков считает, что власти США продолжают пугать общественность «российскими хакерами и блогерами». Он заявил, что США пытаются «разыграть ту же карту» о вмешательстве России в политику страны уже в преддверии других выборов.

Рябков заявил: «Понимаем, что в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции». По его мнению, США «переоценивают собственные возможности» и будут получать более жесткий отпор.

Напомним, накануне Минюст США обвинил гражданку России Елену Хусяйнову в попытке вмешательства в выборы в США. В частности, речь шла о предстоящих выборах в Конгресс США. По версии американской стороны, Хусаинова была в сговоре с другими людьми. Она была главным бухгалтером в проекте «Лахта», который спонсировался бизнесменом Евгением Пригожиным и был «проектом прикрытия».

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