МИД России обвинил США в создании предлога для новых санкций

Министерство иностранных дел России обвинило США в создании предлога для новых санкций. Соответствующее заявление в субботу сделал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Его комментарий опубликован на сайте ведомства. Рябков считает, что власти США продолжают пугать общественность «российскими хакерами и блогерами». Он заявил, что США пытаются «разыграть ту же карту» о вмешательстве России в политику страны уже в преддверии других выборов.

Рябков заявил: «Понимаем, что в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции». По его мнению, США «переоценивают собственные возможности» и будут получать более жесткий отпор.

Напомним, накануне Минюст США обвинил гражданку России Елену Хусяйнову в попытке вмешательства в выборы в США. В частности, речь шла о предстоящих выборах в Конгресс США. По версии американской стороны, Хусаинова была в сговоре с другими людьми. Она была главным бухгалтером в проекте «Лахта», который спонсировался бизнесменом Евгением Пригожиным и был «проектом прикрытия».