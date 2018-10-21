Суд отправил под домашний арест главного инженера гатчинского завода по делу о взрыве По ходатайству следствия

Суд отправил под домашний арест главного инженера пиротехнического завода «Авангард» по делу о взрыве на предприятии. Об этом в воскресенье сообщили в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

Таким образом, суд поддержал соответствующее ходатайство следствия. В ведомстве добавили, что «суд счел доводы следствия убедительными». Расследование по делу продолжается, отмечается в сообщении.

Напомним, взрыв на заводе «Авангард» в Гатчине произошел 19 октября. В результате погибли четыре человека, несколько человек получили травмы. Следствие задержало, а затем выдвинуло обвинения главному инженеру предприятия по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ранее в воскресенье сообщалось, что он признал вину.