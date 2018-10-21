«Почта Банк» собирается открыть до 40 отделений на Северном Кавказе в 2019 году Банк активно сотрудничает с МФЦ

В следующем году «Почта Банк» планирует открыть 30-40 точек на Северном Кавказе, у региона есть потенциал. Об этом в воскресенье рассказал директор макрорегиона Северный Кавказ банка Геннадий Каляпин.

Он добавил, что банк активно сотрудничает с многофункциональными центрами предоставления госуслуг, открывая точки в том числе на их базе, цитирует ТАСС. По планам кредитной организации открыть 15 таких объектов в регионе до конца года.

Кроме того, «Почта банк» строит клиентские центры – отделения банка в отдельных зданиях, а не в помещениях почты, добавил Каляпин. По его словам, более 80% точек банка находятся в сельской местности и малонаселенных городах.

Добавим, «Почта Банк» был образован в 2016 году. Его создали ВТБ и «Почта России». Этим летом «Почта Банк» обещал увеличить количество платежных терминалов в отделениях «Почты России» до 50 тыс. единиц к концу года.