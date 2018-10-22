В ГМЗ «Царское Село» начали готовить скульптуры к зиме Укрывают в короба, укутывают в холстину, моют и покрывают специальным раствором

В государственном музее-заповеднике «Царское Село» начали готовить скульптуры к зиме. Об этом в понедельник сообщили в организации.

Около 40 статуй закроют в специальные короба, в том числе фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке и скульптуру Нимфы в Собственном садике Екатерининского парка. В ближайшее время от зимней стужи также укроют и знаменитую «Девушку с кувшином».

Кроме того, на зиму во внутренние помещения Камероновой галереи перенесут скульптуры, которые весь летний сезон находятся на открытом воздухе. В специальную холстину будет укутана венецианская мраморная скульптура на Эрмитажной аллее и вдоль парадного фасада дворца. Также все статуи предварительно отмоют с детским шампунем, а загрязненные участки мрамора обработают парогенератором. Некоторые скульптуры дополнительно покроют водоотталкивающим раствором.





Напомним, с 20 октября Екатерининский парк стал бесплатным. В таком режиме он проработает до апреля 2019 года. Также в состав музея-заповедника входят Александровский и Баболовский парки. В коллекции музея – мраморные, бронзовые, гальванопластические и чугунные статуи, бюсты, пьедесталы и вазы.