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22.10.18 / 15:44 Новости / Петербург и Ленобласть

В субботу из-за «Эстафеты огня» универсиады в центре Петербурга закроют часть улиц

На Васильевском острове через Дворцовый мост к НГУ имени Лесгафта

Фото АБН

В субботу 27 октября из-за «Эстафеты огня» XXIX Всемирной зимней универсиады в центре Петербурга перекроют часть улиц. Об этом в понедельник предупреждает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

С 9:00 до 14:00 27 октября будет перекрыта площадь Академика Сахарова. Затем поэтапно по ходу движения участников этапа эстафеты будут закрывать Менделеевскую линию, Университетскую набережную от Менделеевской линии до Дворцового моста, Дворцовый мост, Адмиралтейскую набережную, Сенатскую площадь, Исаакиевскую площадь, Вознесенский проспект от Исаакиевской площади до улицы Декабристов, улицы Декабристов от Вознесенского проспекта до улицы Декабристов, 37 (стадион НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта). Также с полуночи 25 октября до 13:00 27 октября введут запрет парковки по четной стороне Менделеевской линии и участку улицы Декабристов от Вознесенского проспекта до Театральной площади.

Ранее КРТИ напоминал, что в четверг в центре Петербурга будет ограничено движение транспортных средств из-за съемок рекламного ролика. Движение автомобилей будут приостанавливать по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до дома 9, четной стороне набережной канала Грибоедова от Царицынского проезда до Инженерной улицы и Царицынскому проезду в период с 6:00 до 13:00 25 октября. Движение обещают останавливать не более чем на 15 минут в течение одного часа. Также будет действовать запрет парковки.

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