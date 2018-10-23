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23.10.18 / 12:26 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Петербурге открылась дизайн-студия кухонь и гардеробов ИКЕА

Две подобных студии уже работают в Москве

В Петербургском ТРК «Атлантик Сити» открылась первая в городе дизайн-студия кухонь и гардеробов ИКЕА. Об этом во вторник сообщает пресс-служба комплекса.

Площадь магазина составила 585 квадратных метров – это первый подобный магазин малого формата в городе. Он расположен на первом этаже ТРК. Посетители смогут выбрать решения для планировки собственного дома, также в магазине можно будет приобрести товары из интернет-магазина ИКЕА и оформить доставку.

Отметим, в Москве уже работают две дизайн-студии ИКЕА. Второй магазин малого формата открылся недавно, 4 октября в жилом квартале «LIVE-Ботанический Сад». А первой стала студия в ТЦ «Авиапарк», она открылась в июне этого года и стала первым магазином малого формата ИКЕА в России.

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