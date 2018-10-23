Судебные приставы закрыли гостиницу в жилой квартире в Петербурге В суд обратились соседи

Под контролем судебных приставов закрылась гостиница в жилой квартире в центре Петербурга. Об этом во вторник сообщили в УФССП по Петербургу.

Ранее квартира в доме на Малой Морской улице использовалась в качестве гостевых комнат. С иском в суд обратилась соседка, которой посетители гостиницы причиняли неудобства.

Напомним, накануне в центре Петербурга закрыли подпольное Казино. В квартире жилого дома на 6-й Советской улице обнаружили 20 игровых автоматов и два стола для игры в покер. Незаконный игорный бизнес организовал 53-летний мужчина, против него возбудили уголовное дело.