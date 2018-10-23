Все новости

23.10.18 / 11:54 Новости / Петербург и Ленобласть

Судебные приставы закрыли гостиницу в жилой квартире в Петербурге

В суд обратились соседи

Фото АБН

Под контролем судебных приставов закрылась гостиница в жилой квартире в центре Петербурга. Об этом во вторник сообщили в УФССП по Петербургу.

Ранее квартира в доме на Малой Морской улице использовалась в качестве гостевых комнат. С иском в суд обратилась соседка, которой посетители гостиницы причиняли неудобства.

Напомним, накануне в центре Петербурга закрыли подпольное Казино. В квартире жилого дома на 6-й Советской улице обнаружили 20 игровых автоматов и два стола для игры в покер. Незаконный игорный бизнес организовал 53-летний мужчина, против него возбудили уголовное дело.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,136 seconds.