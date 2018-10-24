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24.10.18 / 18:55 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась на повышении

Индекс Мосбиржи - 2336,49; РТС - 1125,08

биржа

Фото АБН

Московская биржа в среду закрылась на повышении. Индекс Мосбиржи вырос на 1,34% до 2336,49 пунктов. Индекс РТС увеличился на 1,65% и составил 1125,08 пунктов.

Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин отметил, что к вечеру формируется неоднозначный внешний фон: основной американский фондовый индекс S&P 500 теряет 0,36%, а европейский STOXX 600 прибавляет 0,36%. В обоих случаях распродажи концентрируются в банковском секторе. Deutsche Bank слабо отчитался за 3 квартал, негатива в этом отношении добавляет нежелание Италии пересматривать проблемный бюджет на 2019 год. Среди отдельных российских акций лучше рынка смотрелись бумаги Х5 (+8,8%), Сбербанка (ао: +4,1%) и «Лукойла» (+3,5%), считает аналитик. В аутсайдерах торговались Polymetal (-2,8%), «Русснефть» (-2,8%) и «РусГидро» (-2,6%).

На валютном рынке доллар США вечером прибавлял 0,1% до 65,6 рублей, а евро терял 0,5% до 74,7 рублей. Аналитик отметил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил о том, что на текущий момент не планируется введение новых санкций в отношении России. Алексей Кудрин в день встречи с Болтоном сообщил: «Мой прогноз — серьёзных санкций на ключевые банки не будет. Мы не на таком уровне противостояния или конфликта».

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