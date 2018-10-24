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24.10.18 / 21:27 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургские болельщики нарисовали самое длинное граффити, посвященное «Зениту»

Длина граффити составляет 164 метра

На Крестовском острове в Петербурге появилось самое длинное граффити, посвященное «Зениту». Об этом в среду сообщили в пресс-службе ФК.

Длина граффити составляет 164 метра. Надпись, которая появилась на Теннисной аллее, гласит: «Зенит, ты в нашем сердце навсегда, ты – наша жизнь, ты – наша судьба».

Добавим, ранее на территории кампуса Политехнического университета появилось граффити с портретом лауреата Нобелевской премии по физике Петра Капицы. Автор – художник Василий Цветков. Он также планирует нарисовать в следующем году недалеко от этого граффити портет создателя танка Т-34 Михаила Кошкина.

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