Орешкин сообщил о замедлении роста ВВП России До 1,6% за девять месяцев

Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил о замедлении роста ВВП России. Соответствующее заявление он сделал в среду.

По словам министра, в III квартале текущего года динамика роста ВВП замедлилась до 1,3%. Причина – спад в сельском хозяйстве, передает ТАСС слова Орешкина. Он уточнил, что по девяти месяцам показатель составил 1,6%.

Напомним, ранее Moody’s улучшило прогноз по темпам роста ВВП России. В текущем году показатель составит 1,7%. Агентство считает, что такая динамика продержится 12-18 месяцев. МВФ также считает, что рост ВВП России в текущем году составит 1,7%.