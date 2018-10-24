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24.10.18 / 19:35 Новости / Россия и мир / Экономика

Орешкин сообщил о замедлении роста ВВП России

До 1,6% за девять месяцев

Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил о замедлении роста ВВП России. Соответствующее заявление он сделал в среду.

По словам министра, в III квартале текущего года динамика роста ВВП замедлилась до 1,3%. Причина – спад в сельском хозяйстве, передает ТАСС слова Орешкина. Он уточнил, что по девяти месяцам показатель составил 1,6%.

Напомним, ранее Moody’s улучшило прогноз по темпам роста ВВП России. В текущем году показатель составит 1,7%. Агентство считает, что такая динамика продержится 12-18 месяцев. МВФ также считает, что рост ВВП России в текущем году составит 1,7%.

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