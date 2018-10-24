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24.10.18 / 14:18 Новости / Россия и мир / Экономика

Выручка X5 Retail Group за три квартала 2018 года выросла почти на 19% год к году

А чистая прибыль сократилась на 13,8%, но ГДР компании все равно растут

X5 Retail GroupВыручка компании X5 Retail Group за первые девять месяцев 2018 года выросла на 18,9% год к году до 1,1 трлн рублей. Об этом говорится в опубликованной в среду отчетности компании.

Выручка X5 за третий квартал превышает 375,5 млрд рублей. Чистая прибыль за тот же период составляет 8 млрд рублей, рост на 11,1%. При этом чистая прибыль за январь-сентябрь сократилась год к году на 13,8% до 22,4 млрд рублей.

Торговые площади компании, в состав которой входят розничные сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», с начала года выросли на 19,6%. Также у компании улучшились сопоставимые продажи с начала года при их ухудшении на 0,4% в III квартале текущего года.

На торгах Московской биржи стоимость депозитарных расписок X5 растет более чем на 5% на фоне публикации отчетности. Стоимость одной расписки превышает 1527 рублей, в начале торгового дня цена колебалась у отметки 1450 рублей.

Отметим, X5 Retail в настоящий момент управляет 13,7 тыс. магазинов в России. В 2017 году выручка одного из крупнейших российских ритейлеров составила 1,3 трлн рублей, а чистая прибыль – 31,4 млрд рублей. Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,07%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном обращении — 40,63%.

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