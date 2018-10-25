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25.10.18 / 18:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась на понижении

Индекс Мосбиржи - 2331,59; РТС - 1120,69

Фото АБН

Московская биржа в четверг закрылась на понижении. Индекс Мосбиржи упал на 0,21% до 2331,59 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,39% и составил 1120,69 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что в четверг российский фондовый рынок заметно падал, ближе к вечеру сократил снижение. Из-за негативных биржевых настроений у отечественных индексов не осталось шансов на положительные торги. При этом, ряд крупных американских компаний позитивно отчитался перед началом сессии (в их числе Visa, Merck, Twitter, Altria, Tesla, Microsoft и другие), что способно вернуть локальный позитив на заокеанские площадки. Рынок очень эмоционален, а эмоциям свойственно быстро меняться, считает аналитик.

По словам Бодровой, рубль по-прежнему не реализует ни один из имеющихся новостных поводов и остается как будто в стороне от происходящего. В среду, 24 августа, когда нефть стоила ровно столько же, сколько сегодня, гринбек торговался по 67,40 рублей в среднем. В четверг — не выше 65,80 рублей за доллар США, и этому почти нет логических объяснений, кроме высокой волатильности рынка и биржевых эмоций. заявила аналитик. Эффект налогового периода себя почти исчерпал, драма в нефти не завершена, до ноября — месяца санкционных решений – осталось всего ничего, но рубль спокоен.

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