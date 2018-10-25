МЧС Петербурга предупредило о гололеде и снеге в пятницу

ГУ МЧС по Петербург у предупредило о гололеде и снеге в пятницу. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в четверг.
В МЧС заявили, что в пятницу в Петербурге ожидается небольшой мокрый снег с дождем. В отдельных районах будет туманно. Ночью и утром – гололедица.
Температура воздуха ночью составит -1..+1 градусов по Цельсию. Днем поднимается до +3..+5 градусов.
Напомним, ранее в четверг главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о ближайшем похолодании. По его словам, в городе на выходных будет «день жестянщика». При этом, Колесов заявил, что в начале ноября будет потепление.
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