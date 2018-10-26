Более 9 тыс. человек остались без электричества в Киришах Специалисты пообещали дать свет в течение двух часов

Около 9,43 тыс. потребителей и несколько социально-значимых объектов, в том числе две школы и детская поликлиника, остались без электричества в Киришах в Ленинградской области. Об этом в пятницу сообщили в АО «ЛОЭСК».

По данным предприятия, аварийное отключение электроснабжения было зафиксировано в 14:15 по московскому времени. Специалисты пообещали восстановить электричество за два часа.

Добавим, в начале октября авария на электросетях произошла в Кингисеппе в Ленобласти. В результате, около 3 тыс. человек получали электричество по резервной схеме. Тогда помимо горожан, без света также осталась больница.