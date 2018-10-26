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26.10.18 / 11:28 Новости / Россия и мир

Цены на Mitsubishi L200 и Pajero Sport выросли на 10-30 тыс. рублей

В большинстве комплектаций

Российские дилеры Mitsubishi подняли цены на две модели японского бренда — пикап L200 и внедорожник Pajero Sport 2017 года выпуска. Об этом в пятницу сообщает портал «Цена Авто», проанализировавший цены на автомобили.

По данным экспертов, пикап Mitsubishi L200 вырос в цене на 30 тыс. рублей во всех комплектациях. Теперь россияне могут приобрести это авто по цене от 1,8 млн рублей в версии DC Invite, самая «заряженная» комплектация Instyle обойдется минимум в 2,4 млн рублей.

При этом Mitsubishi Pajero Sport прибавил по 10 тыс. рублей в четырех из шести своих комплектаций. Базовая версия модели Invite доступна от 2,2 млн рублей, а Ultimate – от 2,9 млн рублей. Две топовые версии авто в цене не изменились и стоят от 2,59 млн рублей за и 2,79 млн рублей за Ultimate.

Добавим, эксперты «Цены Авто» указали рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений, а также дополнительных опций. За январь-сентябрь российские дилеры Mitsubishi продали около 31,2 тыс. автомобилей. Год к году показатель вырос вдвое.

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