Все новости

26.10.18 / 16:54 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Начальник аппарата губернатора Петербурга покинул должность

По собственному желанию

Коллаж АБН

Начальник аппарата губернатора Петербурга Давид Адамия покинул должность. Об этом стало известно в пятницу.

Соответствующее распоряжение подписал врио главы города Александр Беглов, передает «Коммерсантъ-СПб». Издание отметило, что Адамия уволился по собственному желанию.

«Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы администрации губернатора Андрея Кибитова сообщил, что начальник аппарата уволен с 26 октября. С понедельника он будет советником губернатора города на общественных началах.

Отметим, Адамия работал в аппарате губернатора с 2011 года. Сначала он был помощником бывшего главы города Георгия Полтавченко. Затем возглавил аппарат в 2012 году. Полтавченко ушел в отставку в начале октября.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.