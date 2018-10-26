Начальник аппарата губернатора Петербурга покинул должность По собственному желанию

Начальник аппарата губернатора Петербурга Давид Адамия покинул должность. Об этом стало известно в пятницу.

Соответствующее распоряжение подписал врио главы города Александр Беглов, передает «Коммерсантъ-СПб». Издание отметило, что Адамия уволился по собственному желанию.

«Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы администрации губернатора Андрея Кибитова сообщил, что начальник аппарата уволен с 26 октября. С понедельника он будет советником губернатора города на общественных началах.

Отметим, Адамия работал в аппарате губернатора с 2011 года. Сначала он был помощником бывшего главы города Георгия Полтавченко. Затем возглавил аппарат в 2012 году. Полтавченко ушел в отставку в начале октября.