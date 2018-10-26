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26.10.18 / 11:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Нефть Brent дешевеет в ходе торгов в пятницу

Brent - $76,28, WTI - $66,69

Фото: infoportalrf.ru

Нефть эталонной марки Brent дешевеет в ходе торгов в пятницу. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

Баррель нефти Brent по декабрьским фьючерсам подешевел на 0,8% и стоит $76,28. Баррель WTI также потерял 0,96% и торгуется по $66,69.

Как отмечает аналитик «Альпари» Вадим Иосуд, на фоне дешевеющей нефти рубль в пятницу может испытать незначительное давление. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для нефти сорта Brent составляет $75,4-$76,9 за баррель.

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