Нефть Brent дешевеет в ходе торгов в пятницу Brent - $76,28, WTI - $66,69

Нефть эталонной марки Brent дешевеет в ходе торгов в пятницу. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

Баррель нефти Brent по декабрьским фьючерсам подешевел на 0,8% и стоит $76,28. Баррель WTI также потерял 0,96% и торгуется по $66,69.

Как отмечает аналитик «Альпари» Вадим Иосуд, на фоне дешевеющей нефти рубль в пятницу может испытать незначительное давление. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для нефти сорта Brent составляет $75,4-$76,9 за баррель.