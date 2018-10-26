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26.10.18 / 18:41 Новости / Россия и мир / Страхование / Финансы

Группа «Росгосстрах» за три квартала заработала 5,4 млрд рублей

Прибыль за III квартал увеличилась почти в два раза по сравнению с I и II

Фото АБН

За первые девять месяцев 2018 года чистая прибыль компаний группы «Росгосстрах» достигла 5,4 млрд рублей. Об этом компания сообщила в пятницу.

Согласно ОСБУ (отраслевые стандарты бухгалтерского учета), за последние три месяца прибыль «Росгосстраха» составила 3 млрд рублей. Компания завершает с прибылью третий квартал подряд, уточняется в пресс-релизе «Росгосстраха». В сентябре объем продаж компании превысил показатели всех предыдущих месяцев.

С 1 октября к материнской компании ПАО «СК «Росгосстрах» присоединилась группа «Капитал». Дочерние общества «Капитала» с начала года суммарно заработали около 0,6 млрд рублей чистой прибыли.

Также «Росгосстрах» постепенно наращивает объем собираемой премии. С учетом реорганизации объем премии с начала года составил 51,4 млрд рублей.

В компании уточнили, что таких результатов позволила достичь успешная работа в моторных видах страхования. По итогам года коэффициент убыточности по ОСАГО составил менее 100%. В прошлые годы коэффициент убыточности достигал 180%.

Добавим, в 2017 году убыток «Росгосстраха» по итогам трех кварталов достиг 35 млрд рублей. В августе того же года компания перешла под контроль банка «Открытие», который попал под санацию ЦБ РФ. Центробанк через «Открытие» оказал «Росгосстраху» финансовую помощь в размере 106 млрд рублей.

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