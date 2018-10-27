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27.10.18 / 20:59 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Mercedes-Benz Fashion Day прошел в Петербурге

Коллекции представили три дизайнера

Фото АБН

Mercedes-Benz Fashion Day прошел в Петербурге. Мероприятие состоялось в субботу в выставочном зале «Манеж», передает корреспондент АБН.

Свои коллекции представили три петербургских дизайнера: Vikki, Igor Gulyaev и Yuliakosyak. Показ открыла беременная модель Yuliakosyak в рамках совместного проекта Mercedes-Benz Fashion Week Russia и Минздрава России «09.заРождение моды». Бренд Vikki представил коллекцию, часть деталей которой состоит из переработанных элементов. В том числе из одежды прошлых коллекций, пластика и других материалов.

Кроме этого, Mercedes-Benz представил новый автомобиль C-Класса. Автопроизводитель отметил, что новый седан обладает актуальными вспомогательными системами. Это позволит его владельцу обеспечить себе более высокий уровень активной безопасности, уточнили в компании.

Фото АБН

Отметим, Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходит два раза в год в Москве. Завершается неделя моды в Петербурге. Местные дизайнеры представляют новые коллекции в рамках одного вечера на Mercedes-Benz Fashion Day.

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