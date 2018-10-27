Utair опровергла информацию о повышении цен на билеты во время паводка в Кубани Utair опровергла информацию о повышении цен на билеты во время паводка в Кубани

Авиакомпания Utair опровергла информацию о повышении цен на билеты во время паводка в Кубани. Компания сделала заявление в субботу.

Utair заявил об увеличении числа рейсов по маршруту Краснодар-Сочи с 26 по 29 октября до трех раз в сутки, передает ТАСС. Авиакомпания отметила, что установила фиксированные цены на все рейсы. Стоимость билета по тарифу «Лайт» составила 3 тыс. рублей, по тарифу «Стандарт» — 3,5 тыс. рублей.

Отметим, ранее СМИ сообщили об увеличении стоимости билетов Utair Краснодар-Сочи. Их цена якобы выросла в четыре-семь раз. При этом, Utair является единственной авиакомпанией, которая осуществляет прямые рейсы между указанными городами.