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28.10.18 / 17:47 Новости / Петербург и Ленобласть

ГУ МЧС предупредило о заморозках до -13 в Ленобласти в начале недели

И усилении ветра

Фото ledovydom.ru

В ночь на понедельник, 29 октября, местами в Ленинградской области ожидаются заморозки до -13 градусов, а на дорогах — гололедица. Об этом в воскресенье сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на данные Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, ночью возможен небольшой снег. Днем температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов, осадков не ожидается.

При этом во вторник в Ленобласти сохранится облачная погода. Специалисты также предупреждают о ночных заморозках до -10…-13 градусов и гололедице ночью и в утреннее часы. Кроме того, местами порывы ветра будут достигать 15-17 м/с.

Добавим, в Петербурге рабочая неделя также начнется с похолодания. Ночью столбик термометра опустится до -2…-4 градусов, а днем будет находиться на уровне 0…+2 градусов. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.

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