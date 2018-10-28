Кадыров: «Чеченнефтехимпром» станет основным направлением развития региона Компания перейдет в собственность Чечни до 15 ноября

После того как в собственность Чечни перейдет 100% акций «Чеченнефтехимпрома», регион получит «новые возможности для социально-экономического развития», компания станет «основным направлением». Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров, его слова приводятся на официальном сайте правительства региона накануне.

«Мы сможем теперь добывать нефть, строить завод, предлагать инвесторам. Уже есть заинтересованные люди и компании», — отметил Кадыров. Он подчеркнул, что региональное правительство «активно занимается этим вопросом».

В сообщении уточняется, что «Чеченнефтехимпром» владеет около 2 тыс. участков общей площадью 7,74 тыс. га. Кроме того, предприятию принадлежит более 1,1 тыс. скважин, большая часть из которых в настоящий момент не работает. Добавим, президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни «Чеченнефтехимпрома» в конце сентября. Спустя месяц распоряжение одобрил также глава правительства Дмитрий Медведев. Собственником компании республика должна стать до 15 ноября​.