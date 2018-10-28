Памятник карете в центре Петербурга вновь забросали мусором Активисты намерены обратиться к властям

Памятный знак «Смена эпох» (так называемый «памятник карете»), установленный на 1-й Советской улице в центре Петербурга, вновь забросали мусором. Об этом накануне рассказали очевидцы в группе «Центральный район за комфортную среду обитания».

По словам активистов, они устроили «небольшой субботник», убрав мусор из пролетки. «Но постоянно убирать пролетку мы не собираемся. (…) Пусть этим занимается государство на наши налоги! Или убирает этот памятник ЖКХ-позора куда подальше», — сетуют горожане. Активисты добавили, что намерены направить запрос в Смольный с тем, чтобы рядом с памятником установили урну.

Напомним, памятник карете установили этой весной. Объект появился в пешеходной зоне на 1-й Советской улице в память о том, что раньше улица называлась Каретной. В начале октября активисты уже жаловались, что внутрь пролетки скидывают мусор. Спустя несколько дней в ГАТИ сообщили, что специалисты очистили памятник.